Pantin : le camp de réfugiés du canal évacué

Les services de la préfecture de Police sont intervenus pour évacuer un campement de migrants qui s’était formé le long du canal de l’Ourcq, au niveau du pont de la mairie de Pantin. Ce lieu de vie improvisé était en place depuis le début de l’année. La préfecture explique cette intervention pour des raisons liées à la crise sanitaire : « Cette opération s’inscrit dans une stratégie d’ensemble de reconquête de l’espace public et de la prise en compte de ses occupants vivant dans des conditions sanitaires précaires qui ne permettent pas l’application des mesures de protection face à la Covid-19. ».

Au total, ce sont 180 hommes originaires d’Afghanistan qui ont été pris en charge par les forces de l’ordre. La Préfecture assure que tous se sont vu proposer une situation d’hébergement d’urgence et qu’ils bénéficieront d’un diagnostic social sanitaire et administratif. A l’issue de leur évaluation administrative, les personnes sont redirigées vers des structures adaptées à leur situation, qu'il s'agisse de structures du Dispositif National d'Accueil, comme les Centres d’accueil des demandeurs d’asile ou d’hébergements d’urgence. Certains seront également replacés dans des centres d’hébergement de droit commun tels que les haltes de nuit ou les hôtels sociaux.