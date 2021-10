Panne informatique à Créteil : un dealer libéré

Soupçonné de trafic de stupéfiants, l'homme avait été interpellé à Paris puis déféré à Créteil, après la découverte à son domicile de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) d'environ 200 grammes de cocaïne et d'un pistolet 9 mm. Patientant au dépôt, il devait être présenté à un juge des libertés et de la détention mais "une panne informatique massive", selon le parquet de Créteil, a contraint les magistrats à rédiger "à la main" les divers actes de procédure, entraînant d'importants retards. Le suspect, qui n'a pu être présenté au juge des libertés et de la détention (JLD) dans le délai légal de vingt heures, a donc dû être remis en liberté. La procédure a été reprise le 15 janvier, après dépannage informatique.