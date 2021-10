Palmarès du Tournoi de gestion Exige/Infofi 2014

Organisé pour la 7e année consécutive, le Tournoi de gestion Exige/Infofi –jeu d’entreprise où des groupes d’étudiants gèrent en concurrence des entreprises fictives sur une plateforme de jeu informatisé, et une simulation de gestion d’un portefeuille boursier par la recherche et l’analyse de la communication– s’est déroulé dernièrement à Versailles. Le palmarès a récompensé des élèves des lycées Notre Dame du Grandchamp, de Versailles, Jean-Pierre Vernant, de Sèvres, ainsi que Georges Braque, d’Argenteuil.



Ce concours pédagogique, organisé par les professeurs de classe préparatoire au Diplôme de comptabilité et de gestion du lycée Jean-Pierre-Vernant de Sèvres, en partenariat avec la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles, est conçu autour de la simulation de la vie d’entreprise en concurrence. Huit équipes d’étudiants des classes préparatoires au DCG de l’Académie de Versailles ont démontré leurs talents de gestionnaires d’entreprise en s’opposant dans le jeu d’entreprise Exige, jeu d’entreprise où des groupes d’étudiants gèrent en concurrence des entreprises fictives sur une plateforme de jeu informatisé. Un jury constitué de commissaires aux comptes et de membres du Rotary Club de Sèvres était chargé de les encadrer.

Le tournoi Infofi, qui consiste à observer et analyser la communication d’entreprises fictives pour simuler la gestion d’un portefeuille boursier, a vu, quant à lui, concourir 48 clubs d'élèves de 1re Sciences et Technologies du management et de la gestion (S.T.M.G.), de terminale Sciences et Technologies de la gestion (STG), de classes de BTS Comptabilité et Gestion des Organisations (CGO) et de classes préparant au Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DC).



Le palmarès 2014



Le jeudi 13 février 2014 après-midi, au Novotel de Rueil Malmaison, a eu lieu la présentation par les équipes de leurs résultats financiers, sous la forme d’une Assemblée Générale de « présentation des comptes annuels aux actionnaires ». Jean-Luc Charron, professeur au lycée Jean-Pierre-Vernant de Sèvres, a ensuite dévoilé le palmarès au cours de la cérémonie officielle de remise des prix présidée par Patrick Rolland, président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles, en présence de nombreux partenaires et de personnalités du Rectorat de l’Académie de Versailles.

« La Compagnie des commissaires aux comptes de Versailles est fière de soutenir l’initiative Exige/Infofi pour la 7e année consécutive. Cette immersion des élèves dans la réalité de l’entreprise est un outil idéal pour leur formation de futurs professionnels. C’est également une référence pour la communication, la promotion de la filière comptable en lycée et celle des métiers du chiffre. » souligne Patrick Rolland, président de la CRCC de Versailles.