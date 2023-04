Palmarès du Droit : le cabinet Simon Associés reçoit deux récompenses

Simon Associés a été récompensé des prix « Cabinet de l’année 2023 » et « Cabinet Français de l’année 2023 » à l’occasion de la 11ème édition du Palmarès du Droit, le 29 mars dernier.

Cet événement, organisé par Le Monde du Droit, en partenariat avec l’Association Française des Juristes d’Entreprise (AFJE) et le Cercle Montesquieu, repose sur une méthodologie unique : il est réalisé sur la base du vote de juristes et décideurs juridiques en entreprise (DRH, DAF, DG, PDG...), appelés à se prononcer selon des critères précis : disponibilité, réactivité, créativité, connaissance du fonctionnement de l'Entreprise, compréhension des besoins, qualité de la prestation et mode de rémunération.

Les associés fondateurs du cabinet, Jean-Charles Simon et François-Luc Simon, ont tenu à adresser leurs remerciements : « Nous sommes très honorés de ces distinctions et tenons à remercier nos clients et partenaires pour leur confiance, et également nos associés et l’ensemble des équipes du Cabinet avec lesquels nous exerçons avec passion notre profession ».