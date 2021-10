Palmarès du concours “Un des Meilleurs Apprentis de France”

Le concours Meilleurs apprentis de France (MAF) est organisé depuis 1985 par la société des Meilleurs ouvriers de France. Il récompense les candidats les plus méritants ayant fourni un travail d'exception durant l'année. Âgés de 16 à 21 ans, les lauréats de cette année se sont illustrés dans 76 métiers différents. L'objectif pour la Société des meilleurs ouvriers de France est de préparer et d'accompagner au mieux la future génération au monde professionnel.

Ce concours connaît une croissance assez exceptionnelle sur l'ensemble du territoire national puisque plus de 6 000 candidats s'inscrivent chaque année dans plus de 90 métiers. Il s'adresse aux jeunes âgés de moins de 21 ans, en formation initiale (CAP, BEP et Bac Pro) provenant d'établissements publics ou privés, sous statut scolaire ou sous contrat d'apprentissage. Lors de cette 20e cérémonie, une vingtaine d'œuvres primées de cette édition ont été exposées dans le Théâtre du Châtelet.

Le ministre délégué chargé des PME et TPE Alain Griset était présent à la cérémonie pour remettre une médaille. Il en a profité pour rappeler les chiffres de l'apprentissage en France.

Parmi les grands ouvriers présents pour remettre les prix aux lauréats, le chef Guillaume Gomez ancien chef de l'Elysée reconverti ambassadeur de la gastronomie française du président Emmanuel Macron s'est félicité de cette cérémonie : « Le 21 juin 2004, il y a 17 ans, je recevais ma médaille des mains du Président Jacques Chirac. Cet après-midi, nous remettons aux Meilleurs Apprentis de France la leur. La transmission des savoir-faire opère. »

Cette année, la Région Ile-de-France compte 42 lauréats répartis dans l'ensemble des catégories représentées. Parmi eux, Bogdan Ameti, médaille d'Or régionale dans la catégorie “Employé Barman” ou encore Sasha Abou Khalil Médaille d'Or régionale dans la catégorie Restaurant Art de la table.

Retrouvez l'ensemble du palmarès régional et national sur le site des Meilleurs Ouvriers de France