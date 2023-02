Avec un encours de 93,9 milliards d’euros fin septembre 2022, les ménages français ont continué de recourir aux prêts personnels afin de concrétiser leurs projets. Mais après plusieurs années de taux orientés à la baisse, l’année 2022 a vu la tendance s’inverser avec notamment l’inflation, et la hausse de taux directeurs de la BCE. Dans ce contexte, le comparateur en ligne CheckmonCredit.fr a dernièrement publié le palmarès 2022 des banques les moins chères sur le prêt personnel.

Pour cela, il s’est basé sur les TAEG (taux annuel effectif global) indiqués sur les simulations de prêt personnel proposées par 33 établissements financiers, pour des projets d’achats de véhicules neufs, d’occasion, des travaux, des voyages et divers, allant de 1 000 à 40 000 euros sur des durées de 12 à 84 mois. Au total, plus de 1,92 millions de simulations ont été analysées pour réaliser ce palmarès.

Boursorama arrive en tête

« Aucun projet n’a été épargné par l’envolée des taux des prêts personnels », a souligné Sergio Monteiro, fondateur et dirigeant de CheckmonCredit.fr. « Entre début janvier et fin décembre 2022, les taux proposés sur les simulations de prêt personnel sont passés en moyenne de 3,63 % à 4,85 %. Si toutes les banques et établissements financiers ont, du coup, augmenté leurs taux, la hausse a été moins rapide chez certaines d’entre elles. En analysant 37 000 simulations chaque semaine, nous avons pu réaliser des classements hebdomadaires et ainsi comparer 33 banques », a-t-il précisé.

La méthode adoptée pour ce palmarès a attribué entre 0 et 5 points aux établissements bancaires selon leur place dans ces classements hebdomadaires. Pour la deuxième année consécutive, Boursorama Banque est l’établissement qui a cumulé le plus de points tout au long de l’année 2022 et se classe donc en tête des banques les moins chères en matière de prêt personnel. Groupama, Banque populaire du Nord, Crédit Agricole du Languedoc et Hello Bank ! complètent le top 5, respectivement de la 2e à la 5e place.