Paiement par carte : 6 banques épinglées pour frais excessifs

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) vient d' infliger à six banques françaises, dont la BNP Paribas, la Banque Postale, la Banque Populaire, le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel, des amendes de 2,8 millions d'euros pour avoir facturé des frais excessifs lors des paiements par carte bancaire.

@ DR