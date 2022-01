LPA-CGR avocats conseille Generali Real Estate pour l’acquisition de l'immeuble New Station

Generali Real Estate, associé à un investisseur asiatique de premier plan, vient d’acquérir l'immeuble de bureaux New Station, situé dans le quartier Montparnasse à Paris, auprès d’un OPCI géré par DTZ Investors REIM pour le compte d’un investisseur institutionnel et conseillé par DTZ Investors France.

New Station a été acquis pour le compte du fonds paneuropéen Generali Real Estate Core Plus, géré par Generali Real Estate S.p.A. Ce dernier agira en tant que gestionnaire de cet actif immobilier.

Situé dans le quartier dynamique et central de Montparnasse, sur la rive gauche de la Seine, l’immeuble bénéficie de la proximité stratégique de la gare Montparnasse, l’un des principaux pôles de transport public de Paris. New Station, construit en 1992, comprend neuf étages disposant d’une surface d’environ 27 500 m². Il est actuellement loué à six locataires.

Dans le cadre de cette transaction, Generali Real Estate était conseillé pour la partie fiscale par LPA-CGR avocats avec Sandra Fernandes, avocate associée, Sarah Kesy, avocate counsel et Mathilde Thiéry, avocate.

Generali Real Estate a aussi été conseillé par Gide sur les aspects juridiques et par l'étude notariale Cheuvreux.