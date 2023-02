Oxygen+ : arrivée de Maylis Bayvet comme responsable Communication et Développement

Maylis Bayvet vient de rejoindre Oxygen+ en tant que responsable de la communication et du développement. Ancienne déléguée générale du Cercle Montesquieu, elle apporte à Oxygen+ sa connaissance de l’écosystème juridique et plus particulièrement des directions juridiques, un atout supplémentaire pour la croissance d’Oxygen+.

Titulaire d’une licence de communication – IFP Paris II, d’une maîtrise d’histoire – Paris IV Sorbonne et d’un troisième cycle en management de l’intelligence collective – Université de Limoges, Maylis Bayvet a été chargée de communication à la Banque Indosuez (1986 – 1991) puis chez Foncia (1991 – 1992) puis de 1993 à 1998, responsable de la communication externe d’Eco-Emballages, devenu Citeo en 2017. En 2000, elle devient consultante en communication sur internet puis en management des connaissances (knowledge management) où elle réalise ses missions notamment en direction juridique.

En 2011, elle rejoint en tant que déléguée générale le Cercle Montesquieu où elle organise et développe ses activités, accompagne ses différents projets, et contribue au développement que le Cercle connait aujourd’hui.

Sa connaissance de l’écosystème juridique et plus particulièrement des directions juridiques sera un atout supplémentaire pour la croissance d’Oxygen+.