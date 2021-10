Ouverture matinale étendue à 10 parcs et jardins

Depuis le 2 mai dernier, 10 parcs et jardins parisiens ouvrent une heure plus tôt. Les Parisiens et les visiteurs matinaux peuvent ainsi en profiter à partir de 7 heures ou 8 heures selon les sites et les jours de la semaine. L'occasion de pratiquer une activité sportive en plein air dès l'aube, avant d'aller travailler.

« L'expérimentation mise en place a été très bien accueillie par les usagers des espaces verts parisiens. La Ville étendra cette mesure à 10 parcs et jardins de la capitale qui s'ajoutent aux 137 espaces verts ouverts en continu toute l'année », explique Pénélope Komitès, adjointe à la maire, chargée des Espaces verts, de la nature en ville, de la biodiversité, de l'agriculture urbaine et des affaires funéraires.

Les Espaces verts concernés sont le Jardin Villemin (10e) ; la Promenade plantée René Dumont (12e) ; le Parc Kellerman (13e) ; le Square René le Gall (13e) ; le Parc André Citroën (15e) ; le Parc Sainte-Périne (16e) ;

le Parc Martin Luther King (17e) ; le Jardins d'Eole (18e) ; le Parc de la Butte du Chapeau Rouge (19e) ; et le Parc de Belleville (20e).