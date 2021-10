Ouverture et clôture des JO 2024 au Stade de France

« Suite à la décision historique du Comité international olympique d'attribuer conjointement les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, le Comité Paris 2024 prend acte et se félicite de la déclaration faite par les dirigeants du CIO et de la candidature de Los Angeles », peut-on lire sur le site officiel des Jeux olympiques 2024 de Paris. Trente-six sites seront nécessaires pour le déroulement des épreuves sportives. Vingt-six d'entre eux existent déjà (Champ de Mars, esplanade des Invalides…), deux sont à construire (la piscine et la deuxième Arena de Bercy), tous les autres seront des sites temporaires.

C'est dans le légendaire Stade de France, à Saint-Denis (93), que se dérouleront les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques 2024 de Paris. Situé à deux kilomètres du village olympique, il accueillera par la suite les épreuves d'athlétisme.

Le Stade de France a été initialement construit pour la Coupe du monde de football de 1998. Comme il n'y avait pas de stade de plus de 45 000 places, la France s'est engagée à en construire un pouvant accueillir plus de 80 000 personnes. Depuis cette date, il accueille les plus grands événements sportifs internationaux (les Championnats du monde d'athlétisme en 2003, la Coupe du monde de rugby en 2007, deux finales de Champion's league en 2000 et 2006, une finale de Hcup en 2010 et plus récemment l'Euro de football en 2016). De grands artistes mondiaux se sont également produits au stade (les Rolling Stones, AC/DC, Johnny Hallyday, Madonna…).

Les JO 2024 s'inscrivent dans la lignée des quelque 350 événements d'envergure internationale qui se sont déroulés dans le mythique stade français.