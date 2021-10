Ouverture d'une Pépinière d'entreprises à Serris

L’agglomération du Val d’Europe portée par la présence de Disneyland Paris, 1er site touristique français, fait aujourd’hui figure de référence en terme de développement. La population jeune et en constante évolution est portée par des entreprises solides et toujours plus nombreuses à s’implanter. Une récente étude réalisée à la demande de l’Assemblée des Communes de France (Adcf), a désigné le Val d’Europe comme l’un des 15 territoires les plus dynamiques de France sur les 10 dernières années.

Le bâtiment de 1 800 m² propose 33 bureaux, des salles de réunion, mais aussi 7 ateliers de 73 à 103 m². Cette nouvelle pépinière offre une solution adaptée aux besoins des jeunes entreprises à savoir des espaces immédiatement opérationnels, des bureaux avec le mobilier fourni, l’accès au réseau Internet ainsi que des salles de réunion équipées de visio-conférence.

Des services tels que la conciergerie d’entreprise, des travaux de secrétariat ou encore des espaces de co-working seront prévus pour les travailleurs nomades.

Située dans un environnement paysager avec des équipements de proximité, la Pépinière du Val d’Europe bénéficie d’un réseau de transport complet et facilement accessible : proche d'une ligne de Tgv (gare de Chessy), à 10 min de l’aéroport de Roissy et à 30 min de Paris par le RER.

Cette réalisation a bénéficié des concours financiers de la Région et du département.