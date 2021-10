Ouverture du nouveau Centre Beaugrenelle

Des enseignes de prestige côtoyant des magasins accessibles mais de qualité, des restaurants, un cinéma, voilà de quoi revitaliser ce quartier parisien atypique mais un peu compressé sous sa dalle de béton et ses fameuses tours résidentielles de 2 000 personnes chacune. Laqué et irisé par ses coupoles et ses larges parois de verre, le dernier "temple du shopping" parisien a ouvert ses portes au terme d'un chantier titanesque. Une architecture de grand magasin revisitée qui, grâce à la diversité des enseignes présentes, devrait attirer un large public. De surcroît, la proximité des hautes tours du Front de Seine où résident des milliers d'habitants, devraient lui assurer des jours heureux. Une conciergerie pour réserver des taxis, des navettes fluviales en provenance de la Tour Eiffel, des livraisons à domicile et même un coin pour faire garder les petits pendant que l'on fait ses courses, tout a été pensé en terme de services pour satisfaire Parisiens, franciliens et touristes.



Redonner vie à un quartier dont l'architecture sur dalle a prématurément vieilli, tel était l'audacieux défi relevé par la cabinet d'architecte Valode et Pistre, déjà à l'origine de Bercy Village. La réhabilitation de Beaugrenelle vise également à restaurer l'identité et la modernité de ce quartier afin qu'il devienne, demain, le fer de lance de la restructuration globale du Front de Seine.