Ouverture du jardin de la Caserne de Reuilly

Ce nouvel espace vert au cœur du 12e arrondissement s'étendra à terme sur 4 800 m2. Cela s'inscrit dans la politique volontariste de végétalisation menée par la Ville de Paris. Il vient s'ajouter aux 11 nouveaux jardins ouverts cet été dans la capitale.

« D'ici à 2020 la Ville de Paris aura créé 30 hectares d'espaces verts. Ce nouveau jardin illustre bien le rôle essentiel de ces nouveaux espaces. Dans chaque quartier ils facilitent les liens entre habitants, réduisent la température en période caniculaire et apportent des espaces de respiration essentiels », rappelle Pénélope Komitès.

L'ancienne place d'armes de la Caserne de Reuilly a été végétalisée et transformée en un vaste jardin public. Plus de 40 arbres supplémentaires ont été plantés, des pelouses et des massifs fleuris aménagés, et des espaces de jeux seront prochainement réalisés pour les enfants. Largement associés aux aménagements du jardin, les riverains seront bientôt invités à cultiver les jardins partagés disposés sur les pourtours de l'ancienne place militaire.

« Alors que la Caserne de Reuilly accueillera dans quelques jours ses premiers locataires, cet événement festif est l'occasion de rappeler que la Caserne, avec son vaste jardin public, est un nouveau lieu de vie qui appartient à tous les Parisiens » souligne Catherine Baratti-Elbaz.