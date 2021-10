Ouverture des négociations pour la création d'un CDI pour les intérimaires

Pour échapper au renchérissement des cotisations chômage sur les contrats courts, les grandes entreprises du secteur ont proposé de créer un contrat à durée indéterminée pour l'intérim, comme cela existe déjà en Allemagne, en Italie ou aux Pays-Bas.

La négociation entre l'organisation patronale Prisme et cinq syndicats doit, selon l'article 4 de l'accord national interprofessionnel, organiser avant l'été "les conditions d'emploi et de rémunération" des futurs intérimaires en CDI. Selon François Roux, le délégué général du Prisme qui regroupe 600 entreprises - soit la quasi-totalité du secteur, cette première réunion "constructive a permis de fixer un calendrier jusqu'à juin et d'aborder les grandes lignes des modalités de la rémunération" des personnes concernées.

L'USI-CGT et FO, issues des deux confédérations qui n'ont pas signé l'accord du 11 janvier, entrent à reculons dans la négociation. Avant même son ouverture, FO s'est opposée à "un CDI au rabais".

L'USI-CGT a dénoncé une "méthode de négociation "au pas de charge alors que le législateur n'a pas encore statué". Le syndicat participera néanmoins à la négociation "avec pour seul but de garantir et améliorer les droits et le statut des intérimaires tout en revendiquant un CDI de droit commun avec maintien intégral du salaire", a affirmé André Fadda, son représentant.

Les partenaires sociaux se retrouveront le 5 avril. D'ici là, des réunions bilatérales sont prévues.