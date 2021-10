Ouverture des candidatures pour le concours Tremplin Franchise 2013

La première étape du concours Tremplin Franchise vient d'être lancée…Ouvert à tout entrepreneur de moins de 40 ans avec un projet de magasin en franchise et une grande envie de se lancer, le concours Tremplin Franchise récompensera 5 candidats, avec une dotation totale de plus de 150 000 euros et le bénéfice d'un accompagnement par des réseaux reconnus.