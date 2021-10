Ouverture de la première phase des finales nationales du concours WorldSkills à Issy-les-Moulineaux

Cette phase de la compétition est destinée à accélérer la montée en compétences des participants et à les mettre dans les mêmes conditions de compétition que lors de la seconde phase des finales nationales qui se déroulera à Lyon Eurexpo en janvier 2022. C'est après cette seconde phase seulement que seront désignés celles et ceux qui intégreront l'équipe de France des Métiers.

Armel Le Compagnon, président de WorldSkills France, explique que cette compétition permet de faire découvrir ces métiers et les compétences qu'ils requièrent : « Si elle est un observatoire et une vitrine de valorisation des métiers, la compétition WorldSkills est également le point de rencontre privilégié de toutes celles et ceux qui ont à cœur de faire évoluer les standards des métiers pour s'adapter à la réalité de ces métiers. En organisant cette première phase de compétition dans différents sites d'accueil, nous mettons d'une part en lumière les territoires mais aussi la diversité de l'offre de formation pour des métiers souvent en tension qui ont peine à recruter. Nous pouvons mieux accompagner les compétiteurs et montrer aux plus jeunes par le biais de notre Chaîne des Métiers « Skills TV » toutes les possibilités de carrière qui s'offrent à eux. ».

Durant les deux jours de la première phase, les compétiteurs devront procéder à des tests d'intrusion et concevoir la stratégie cyber sécurité d'une organisation : plan de reprise après sinistre, mesures préventives et veille. A l'issue de ces épreuves, chaque candidat obtiendra une note qui aura une importance déterminante dans sa notation finale lors de la phase 2. C'est à Issy-les-Moulineaux que les dix compétiteurs seront accueillis, plus précisément dans les locaux de l'Aforp, leader de la formation professionnelle en Ile-de-France. Le groupe accompagne depuis 60 ans le développement en compétences des salariés pour la compétitivité des entreprises (industrielles, technologiques et ingénierie informatique et numérique).

Accueillir cet événement est un privilège pour François Truffier, président du groupe : « Aforp est fier d'accueillir dans le cadre de sa filière d'excellence une épreuve des Finales Nationales WorldSkills. Les jeunes compétiteurs, tels des sportifs de haut niveau, se sont pleinement impliqués dans la préparation de cette compétition, soutenus par leur entreprise. L'engagement, l'excellence et la performance résument cette compétition, illustrent le dynamisme des secteurs industriel et numérique et les moyens investis dans le développement des compétences ».