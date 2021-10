Ouverture de l'Hôtel d'entreprises artisanales de la CMA de Paris

Selon la Chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) de Paris, « le marché immobilier parisien des locaux d'activité de production répond de manière importante aux attentes et aux besoins des entreprises artisanales de production-fabrication. Forte de ce constat, elle a investi quelque 2,5 millions d'euros dans la création d'un Hôtel d'entreprises artisanales d'une surface de

1 500 m2 au sein d'un quartier en pleine mutation. Par cette décision forte

« elle porte une réalisation structurant et fédératrice destinée à mettre à disposition un produit immobilier novateur – 21 locaux d'activité et une pépinière – s'inscrivant dan le plan de reconquête du “Fabriquer à Paris” impulsé et porté par la Ville.

Métropole 19 – 4e étage

Bâtiments 1 et B

134/140 rue d'Aubervilliers – 19e ardt