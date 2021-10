Ouverture de l'espace femmes Charonne

“L'espace femmes” Charonne dans le 10e arrondissement est un nouveau lieu dédié aux femmes en situation de grande précarité. Cet espace sera géré par l'association Charonne, une des premières structures créées pour les publics toxicomanes, soutenue par la Ville de Paris à hauteur de 216 423 euros pour l'ensemble de ses activités.

Les nouveaux locaux proposent un espace d'écoute privilégiant l'échange, un espace d'hygiène (douche, machine à laver), un accompagnement social et individualisé proposé l'après-midi par des éducateurs et des assistantes sociales, une permanence sociale et/ou juridique, ainsi qu'un espace d'activités sportives, d'expressions artistiques et culturelles. Un espace de repos avec possibilité de dormir sur place est ouvert tous les matins aux femmes qui en font la demande.