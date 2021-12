Ouverture d’une résidence de coliving à Gentilly

Avec une ouverture prévue mi-2023, il s’agira de la première résidence de coliving d’envergure aux portes de Paris. Avec une capacité de 142 logements (169 lits), elle accueillera les jeunes actifs et actifs en situation de transition de vie personnelle ou professionnelle, et leur offrira un cadre de vie au plus proche de leurs besoins. Ce sont 430m2 d'espaces communs intérieurs et 80 m2 de rooftop qui seront dédiés au bien-être des colivers, et ouverts pour partie au public extérieur. Les colivers auront notamment accès à un espace de coworking, le Cowork, et à une salle de cinéma et de gaming, le Culture Live. Les colivers pourront également décompresser dans un espace lounge avec bar à vinyles et grand écran, le Live Sweet Live, et se retrouver dans un espace privatisable avec cuisine nommé, le Cook in Live.Et au R+11, un espace lounge avec cuisine partagée et accès direct sur le rooftop, permettra à la communauté de colivers de s'animer toute l’année.