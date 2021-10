Ouverture d'une consultation sur les politiques cadeaux et invitations en entreprise

Les cadeaux et invitations sont des pratiques courantes dans la vie des affaires. Même lorsqu'ils ne visent pas à obtenir indûment un avantage quelconque, ils peuvent jeter le doute sur l'existence d'une collusion entre personnes d'organisations différentes aux dépens de ces dernières.

Le guide s'adresse aux sociétés, aux établissements publics à caractère industriel et commercial, aux associations, et aux fondations. Une publication relative aux cadeaux et invitations dans le secteur public est également en préparation, en lien avec les administrations publiques compétentes.

Outre qu'une telle application générale est cohérente avec la gestion des risques de corruption, elle est aussi porteuse d'exemplarité : la direction doit s'appliquer à elle-même la vigilance qu'elle impose à ses collaborateurs. Il en va de la crédibilité et de l'efficacité même du dispositif.