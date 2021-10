Ouverture d'un nouvel espace de coworking artistique à Beaubourg

Dans ce nouvel espace original de 220 m2 en plein centre de Paris qui a ouvert ses portes au cœur de l'été, un seul mot d'ordre fait loi : "le talent d'abord".

à la fois coworking artistique et concept store de créateurs, WE ART from PARIS Beaubourg est un lieu avant-gardiste qui propose une nouvelle façon d'aller à la rencontre de l'art et de la création.

Grâce aux expositions, au concept store et aux pop-up stores, le grand public va ainsi pouvoir découvrir des concepts innovants, des artistes inspirés, les futurs grands noms de demain, des tendances émergentes (design, art, mode…) et échanger directement avec les artistes et les créatifs.

Les professionnels de l'art et les structures culturelles viendront y dénicher des talents prometteurs, prendre le pouls du foisonnement créatif contemporain, et nouer de nouvelles collaborations fructueuse.

Les visiteurs découvriront bien plus qu'une galerie et une boutique et pourront vivre une expérience unique qui les plonge au cœur de l'univers de créateurs via de nombreux supports : le parcours immersif débute par la lecture de livrets de créateurs suspendus, il se poursuit avec des étiquettes personnalisées sur chaque produit et se prolonge avec une expérience numérique (QR codes) et auditive, où les clients peuvent écouter chaque créateur leur expliquer leur positionnement et leurs valeurs.

Ce concept store a été pensé comme un carrefour d'expériences entre visuel, touché et auditif pour être immergé dans les univers des créateurs dans le but que l'acte d'achat ne se fasse plus uniquement en fonction d'un produit mais en adhérant au concept de son créateur. n