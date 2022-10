Ouverture d’un centre médical pluridisciplinaire à La Défense

Afin d’augmenter l’offre de soin en ville et de fluidifier la prise en charge des patients, l’Hôpital Foch a inauguré, le lundi 3 octobre, son premier centre de santé pluridisciplinaire sur le parvis de La Défense, au 12 place des Reflets. Ainsi, un espace de plus de 600 m2 a été ouvert et propose du lundi au vendredi de 8h à 20h, des consultations accessibles au secteur 1, sans dépassement d’honoraires, de médecine générale et de spécialités, avec les professionnels de santé de l’Hôpital Foch. Un dentiste est également présent sur place, ainsi qu’un plateau technique pour les échographies cardiaques et les explorations fonctionnelles respiratoires.

« Augmenter l’offre de soins en ville »

Un projet qui ne date pas d’hier, comme l’explique M. Philippe Guymarho, directeur des projets à l’Hôpital Foch : « Les réflexions ont commencé dès 2013 : l’équipe de direction de l’Hôpital avait la conviction qu’il fallait augmenter l’offre de soins en ville, pour désengorger les urgences et combler le déficit de médecins de ville sur le bassin de population de l’Hôpital Foch. Nous avons donc choisi d’implanter un centre de santé en « ville », au cœur du quartier d’affaires La Défense, qui regroupe chaque jour des milliers de collaborateurs d’entreprises et d’habitants qui auront ainsi un accès facilité à une structure de soins ».

Une offre de check-up santé sur mesure

Ce centre médical désire aussi accompagner le capital santé des salariés des entreprises et proposera de ce fait aux entreprises du quartier d’affaires une offre de « Check-up santé » sur mesure. Ce bilan de santé global, construit en s’appuyant sur les dernières recommandations scientifiques, s’articulera autour d’examens, de bilans et d’évaluations, pertinents et performants pour dépister les pathologies les plus fréquemment rencontrées. Ce check-up sera effectué par les spécialistes de l’Hôpital Foch qui est reconnu pour la prise en charge des maladies cardiovasculaires et du cancer. « Les résultats sont expliqués et discutés le jour même avec le médecin, permettant une prise en charge optimale sans attente anxiogène pour les patients. En cas d’anomalies détectées, les patients auront la possibilité de prendre rendez-vous pour une prise en charge directement à l’Hôpital Foch, dans les plus brefs délais », tient à préciser le Docteur Fourn, directeur médical du centre de santé Foch-La Défense. « C’est la véritable force de notre centre de santé et de notre offre de check-up santé, complémentaires avec notre offre de soins hospitaliers », se félicite le docteur.