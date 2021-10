UGGC Avocats accueille ainsi une quinzaine d'avocats, dont cinq associés, Clarisse Bainvel – immobilier, droit public –, Damien Billet – fiscalité –, Séverine Élie – corporate et private equity –, Audrey Frangioni – immobilier – et Bertrand de Haut de Sigy – droit commercial et contentieux des affaires. Avec les expertises de cet acteur reconnu en droit immobilier, droit fiscal, droit public, contentieux des affaires et private equity, le cabinet UGGC Avocats rassemble désormais plus de 120 avocats et juristes, dont 35 associés.

L'ouverture d'UGGC Avocats à Marseille s'inscrit dans la continuité de l'arrivée de l'équipe historique de David Krief Gordon, cofondatrice du cabinet SBKG & Associés.

Pour Séverine Elie, associée d'UGGC Avocats à Marseille, « cette alliance s'est rapidement imposée comme une évidence. Grâce à celle-ci, nous allons pouvoir accélérer notre développement à grande échelle en accompagnant nos clients dans toutes les phases de leur développement ».

Selon Jean-Jacques Uettwiller, associé-fondateur d'UGGC Avocats, « l'ouverture de ce bureau répond à notre volonté de continuer à mettre à disposition de nos clients les expertises qu'ils recherchent pour mener à bien l'ensemble de leurs projets en France et à l'international. Il s'inscrit parfaitement en cohérence avec notre positionnement en tant que “cabinet de Client”, qui a vu se concrétiser l'arrivée de David Gordon-Krief et de ses équipes, il y a tout juste un an. »

L'ouverture d'UGGC Avocats à Marseille repose également sur la reconnaissance d'un tissu économique important et en plein essor de grands groupes, PME, ETI et de certains grands comptes publics dans la cité phocéenne. UGGC Avocats « entend ainsi poursuivre son développement en s'unissant à une équipe qui bénéficie déjà d'une implantation reconnue et pérenne à Marseille ».

Comme le précise Clarisse Bainvel, associée d'UGGC Avocats à Marseille, « Nous partageons la même vision d'une approche transversale et pluridisciplinaire au service des différents besoins de nos clients. C'est grâce à un accompagnement complet et durable que nous pouvons transformer le conseil juridique en conseil stratégique. C'est en cela que nous nous intégrons parfaitement dans le modèle de “cabinet de Client” qui fait la spécificité d'UGGC Avocats sur le marché ».