Tous les Ehpad bientôt équipés en tests antigéniques

Selon elle, « il le fallait pour pouvoir dépister rapidement et ainsi éviter des clusters qui deviennent plus dangereux, la deuxième vague étant très forte ». Les tests antigéniques permettent d'obtenir un résultat en 15 à 30 mn, contre plusieurs jours pour les tests PCR. Autorisés début octobre par la Haute autorité de santé, ils ont déjà été utilisés à titre expérimental ces dernières semaines pour une campagne de dépistage auprès du personnel de 80 Ehpad d'Ile-de-France ou dans la région Grand Est. « Il faut isoler dès lors qu'il y a un cas et ne pas attendre, car ça peut prendre très vite dans ces lieux de vie partagés, au détriment des résidents et des soignants »", a ajouté la ministre.