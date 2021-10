C'est une bonne nouvelle car ces offres low cost de trains à grande vitesse (TGV) partaient des gares périphériques de Marne-la-Vallée et Paris Charles de Gaulle jusqu'ici.

En plus de Strasbourg, Champagne-Ardenne TGV et Lorraine TGV, le célèbre train bleu et rose fera escale en gares de Metz, Nancy et Colmar.

Avec cette nouvelle étape du déploiement de Ouigo, ce seront désormais deux fois plus d'allers-retours et deux fois plus de destinations qui seront proposés quotidiennement :

• À partir de 14 euros pour un trajet aller simple Paris – Metz / Nancy / Lorraine TGV.

• À partir de 16 euros pour un trajet aller simple Paris – Strasbourg / Colmar.

• À partir de 10 euros pour un trajet aller simple Paris – Champagne-Ardenne TGV.

À noter que pour les enfants, Ouigo est à un prix modique, avec un tarif fixe de 8 euros toute l'année.

Ouigo compte ainsi conquérir 10 millions de nouveaux voyageurs, faire voyager 26 millions de passagers et représenter ainsi 25 % du trafic grande vitesse d'ici à 2020.