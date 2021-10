« Osons la France ! » par Aude de Thuin

Face à la crise, financière, économique, environnementale et sociétale, elle mobilise la société civile en montrant les forces et les réussites en matière de création et d’innovation dans tous les domaines : industrie, entreprise, science, recherche, éducation, arts…

Par ce récit d’initiatives de Français, connus ou non, aux parcours inhabituels ou plus classiques, mais ayant comme point commun l’audace et le courage, elle met en lumière les ressorts psychologiques et les passages obligés de la réussite et propose un autre mode de développement et de vivre ensemble.

Car pour créer du nouveau, une seule possibilité : oser. Oser se remettre en question, oser imaginer l’avenir, oser se lancer dans l’inconnu, oser voir grand, oser croire en des jours meilleurs, oser être français.