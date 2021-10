Osborne Clarke conseille le groupe Ourry pour l'acquisition de Big Bennes

Big Bennes SAS, société créée en 1988, est spécialisée dans le traitement, la collecte, la transformation sous toute forme et la vente de déchets dangereux et non dangereux, de fer et métaux, de déchets d'équipements électriques et électroniques, la démolition et la dépollution des véhicules hors d'usage, la dépollution des bouteilles de gaz et récipients sous pressions ainsi que l'achat, la vente, la location et la réparation de matériels d'entreprise, de bennes et de véhicules.

Cette acquisition permet au groupe Ourry de constituer un ensemble performant d'entreprises intervenant sur l'ensemble de sa chaine de valeur, de la collecte à la valorisation des déchets.

Les équipes d'Osborne Clarke étaient composées de :

M&A/Corporate et lead : David Haccoun, associé - Anne-Laure Laroussinie, counsel - Igor Crépy et Marie Forray, avocats collaborateurs

Environnement / Public / Urbanisme : Alexandre Le Mière, associé - Elizabeta Jovanovic, avocat collaborateur

Commercial : Alexandre Glatz, associé - Thibaut Marcerou, avocat senior - Justine Pellerin, avocat collaborateur

Immobilier : Stephane Catays, associé - Franck-Olivier Klein, avocat senior - Deborah Boussemart, avocat collaborateur

IP / IT / Data : Beatrice Delmas-Linel, associé - Gregoire Dumas, avocat senior - Gaspard Debiesse et Alice Vigne, avocats collaborateurs

Social : Jérôme Scapoli, associé - Ornella Pazienza, avocat collaborateur

Fiscal : Dorothée Chambon, counsel - Aminata Sarre, avocat collaborateur

Compliance : Lucie Mongin-Archambeaud, associé - Lucie Champetier, avocat collaborateur

Pour Big Bennes SAS :

Cabinet HERPIN-LEFEVRE-XUEREF : Olivier Xueref, associé, pour les aspects juridiques

TRIPLE A : Jérémie Walch et Christophe Chareton, associés pour les aspects financiers