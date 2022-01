Osborne Clarke conseille Integral Ad Science sur son acquisition de la société Context

La technologie de Context, basée sur l'intelligence artificielle, permet de classifier les images et les vidéos sur différents médias numériques, notamment les plateformes de médias sociaux et la télévision connectée.

L'intégration de la technologie de Context permettra aux partenaires marketing d'IAS d'identifier le contenu adapté aux marques au-delà des cadres standards et de cibler contextuellement avec granularité.

Plus globalement, cette acquisition qui renforce sensiblement ses équipes d'ingénieurs, de scientifiques et d'analystes de données situées en France et en Pologne, s’inscrit dans l’ambition d’IAS de représenter un acteur majeur de l’innovation à l'échelle mondiale.

Le bureau de Paris d’Osborne Clarke conseillait l’acquéreur avec une équipe aux compétences transversales composée de Catherine Olive, associée, Julie Dahan, Anaël Hadji, Igor Crépy, Nafissatou Diop sur les aspects corporate, Claire Bouchenard, associée, Grégoire Debiesse, Alix Taverne, Alice Vigne en IP/IT/Data et Maxime Pigeon, associé, Conrado Crespi et Camille Sans pour les aspects de droit social.

Orrick a conseillé les cédants avec Benjamin Cichostepski-Lesage, associé et Olivier Jouffroy, associé.