Osborne Clarke conseille Circle Internet Services, Inc.

Osborne Clarke a conseillé le groupe Circle Internet Services, Inc. (« CircleCI »), acteur américain majeur dans le domaine du génie logiciel et des pratiques d'intégration et de déploiement continu (CI/CD), dans l’acquisition à 100% de la société Ponicode (devenue CircleCI France) auprès de ses fondateurs et des investisseurs existant. Ponicode est spécialisée dans la conception et le développement de solutions informatiques de codage à destination des développeurs.

Cette acquisition permet au groupe CircleCI de renforcer sa présence en Europe, après l’acquisition de la société hollandaise Vamp en 2021 et permettra d’optimiser les synergies entre ses différentes entités.

CircleCI consolidera ainsi sa capacité à accélérer le développement de logiciels de haute qualité de ses clients et leur livraison rapide et efficace, tandis que Ponicode bénéficiera du savoir-faire de CircleCI et accroitra sa capacité à construire de nouvelles fonctionnalités de « shift-left testing ».

L'intervention des équipes d'Osborne Clarke a porté sur la structuration juridique de la transaction et le réinvestissement des associés cédants dans CircleCI, les due diligences juridiques, fiscales et sociales, ainsi que la rédaction et la négociation de la documentation juridique relative à l’opération.

Intervenants de l’opération

Pour CircleCI: Osborne Clarke

Lead – M&A (Catherine Olive, associée, Cyrille d’Amécourt, collaborateur senior et Anthony Chung, collaborateur)

Droit commercial/IP/IT (Xavier Pican, associé, Laurene Zaggia, collaboratrice senior, Alix Taverne, collaboratrice et Alice Vigne, collaboratrice)

Droit social (Jérôme Scapoli, associé et Valentino Giammarresi, collaborateur)

Droit fiscal (Dorothée Chambon, associée et Aminata Sarre, collaboratrice)

Pour les cédants fondateurs/investisseurs :