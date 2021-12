Osborne Clarke conseille Capgemini dans le cadre de l’acquisition de Possible Future

Fondé en 2016, Possible Future est spécialisée dans le conseil en innovation durable. Sa méthode consiste à faire émerger de nouveaux produits et services à fort impact économique, environnemental et social. Pour cela, Possible Futur peut compter sur le savoir-faire d’une équipe pluridisciplinaire constituée de designers, ingénieurs, scientifiques, consultants business et planners stratégiques.

Avec plus de 100 projets à son actif, la société intervient auprès de clients partout dans le monde.

