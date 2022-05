Osborne Clarke accompagne Fime sur le partenariat exclusif et stratégique signé avec National Instruments

Fime, l’expert français qui permet à ses clients de créer et de lancer des solutions fiables et sécurisées grâce à des services de conseil et de test dans les domaines des paiements, de la mobilité intelligente, de la biométrie, de l'authentification et de l'open banking dans le monde entier, et National Instruments, un des leaders mondiaux en matière de systèmes de tests automatisés et de logiciels d’instrumentation virtuelle, sont entrés en collaboration exclusive afin de déployer des solutions permettant la certification de technologies de transactions sans contact.

Ce partenariat complexe et stratégique va révolutionner les tests et la certification des solutions sans contact notamment dans le monde des paiements, de la mobilité intelligente comme billetterie mobile dans les transports en commun et de l'open banking.

Dans le cadre de cette opération complexe de transfert de technologies, l’équipe Technologie/Innovation/Media du cabinet Osborne Clarke est intervenue auprès de Fime lors de la phase d’audit des solutions logicielles (titularité, logiciels open source, contrats commerciaux etc.).

L’équipe composée de Xavier Pican, associé, Laurène Zaggia, collaboratrice senior et Alix Taverne, collaboratrice a également conseillé Fime pendant toute la phase de négociation de ce partenariat technologique exclusif.