Osborne Clarke accompagne Connected Capital & Partners

Rise Up a développé la plateforme de blended learning Rise Up en capitalisant sur l’IA et les neurosciences. Rise Up propose une solution capable de stimuler l'apprentissage en ligne à travers une expérience de formation ultra-personnalisée. Connected Capital investit dans les scale-up et sociétés en croissance spécialisées dans la technologie et les solutions BtoB en mode SAAS.

Intervenants de l’opération

Pour Connected Capital : Osborne Clarke

• Lead – M&A (Catherine Olive, associée, Florent Gurlie, counsel et Vincent d’Hauthuille, collaborateur)

• Droit commercial/IP/IT (Xavier Pican, associé, Gaspard Debiesse, collaborateur senior, et Daniel Martel, collaborateur)

• Droit social (Jérôme Scapoli, associé, Fanny Durand, collaboratrice, et Valentino Giammarresi, collaborateur)

• Droit fiscal (Dorothée Chambon, associée, et Aminata Sarre, collaboratrice)

Pour Squarance / fondateurs :

• Le cabinet d’avocats Gramond & Associés (Corinne Cousseau, associée, Christelle Le Naour, collaboratrice)

• La banque d’affaires Cambon Partners (Romain Dehaussy, associé)

Pour les Investisseurs existants :

• Le cabinet d’avocats Degroux Brugère (Jérémie Swiecznik, associé)

• Le cabinet d’avocats Backbone Avocats (Sébastien Burget, associé, Olivier Betin, associé)