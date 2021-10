Orsay Avocats Associés promeut quatre avocats en qualité de Counsels

Aurélie Gaudriault Aurélie Gaudriault

Titulaire d'un master I en droit des affaires et fiscalité (Paris II Panthéon- Assas), d'un master II droit des affaires et droit public des affaires (Paris XI Sceaux), avocat au barreau de Paris (2002), Elle a exercé au sein de Flambard Associés ainsi qu'au sein de Vendôme, avant de créer sa propre structure en 2012 et de rejoindre, en 2014, Orsay Avocats.

​Aurélie Gaudriault dispose d'une expertise confirmée en matière de droit de la propriété intellectuelle, notamment le droit d'auteur, le droit de l'informatique, le droit des données à caractère personnel. Elle intervient en particulier dans les secteurs des technologies innovantes, des médias, des sciences de la vie et de la distribution (prêt-à- porter, luxe, mobilier, grande distribution).

​Fanny Gourdon ​Fanny Gourdon

Titulaire d'un DEA en droit pénal et politique criminelle en Europe (Paris I), d'un DEA en droit du patrimoine privé (Paris I) et avocate au barreau de Paris (2003), Fanny a débuté en 2001 comme assistante de justice au parquet général de la chambre criminelle de la Cour de cassation avant de s'orienter vers la profession d'avocat. Elle a intégré Orsay Avocats en 2013 et intervient principalement en contentieux des affaires consécutifs à des opérations d'acquisition ou de mise en œuvre de garanties.

​Samanta Madelin ​Samanta Madelin

Titulaire d'un DESS en droit public (Paris V), avocat au barreau de Paris (2013), elle a rejoint Orsay Avocats en 2007, après avoir exercé au sein de Coudert Frères.

Elle intervient dans des opérations d'acquisitions et d'investissements (LBO, capital développement et capital-risque), ainsi que dans des opérations de restructurations de groupes.

Pierre Hesnault Pierre Hesnault

Titulaire d'un master I en droit des affaires (Paris II), d'un master II professionnel en droit des affaires (Evry) et d'un master en fiscalité, droit des affaires, conseil et gestion d'entreprise (INSEEC Paris), avocat au barreau de Paris (2008), il a rejoint Orsay Avocats en 2013 après avoir exercé au sein d'AyacheSalama et de Ginestié Magellan Paley- Vincent. Il intervient en matière de fusions-acquisitions, de Private Equity (capital risque et capital développement), de rapprochements et restructurations.