Orly se met en sommeil, sonné par la crise

Aujourd'hui, seulement 10 mouvements d'avions et un peu plus d'un millier de passagers étaient prévus à Orly contre 600 mouvements et 90 000 passagers pour une journée ordinaire. A 23h59, il fermera ses portes et la poignée de compagnies qui y opéraient encore – quatre sur plus d'une centaine – sera transférée sur Paris-Charles-de-Gaulle (CDG), lui-même lourdement affecté par la crise.

"J'estime qu'à CDG, nous aurons environ 10 000 passagers par jour, alors qu'en temps habituel, nous avons 200 000 passagers par jour", a commenté, lundi sur RTL, Augustin de Romanet, le PDG de Groupe ADP, le gestionnaire des aéroports parisiens.

Il y a un an, Orly, qui existe depuis 1918, inaugurait en grande pompe 80 000 m2 de nouvelles installations destinées à accueillir l'essor sans cesse croissant du trafic aérien, avec des perspectives de doublement du trafic en 20 ans au plan mondial. Désormais, pour une durée indéterminée, le centenaire, qui a accueilli 32 millions de passagers en 2019, ne verra plus passer que les vols d'Etat, les vols sanitaires et les déroutements d'urgence. La tour de contrôle restera active.