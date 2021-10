Organisation du Travail : stigmatisés les experts-comptables s'indignent

"Si nous comprenons et partageons cet appel à la responsabilisation pour lutter contre la propagation du virus, nous nous indignons de cette défiance, à l'heure où aucun acteur économique ne conteste le rôle essentiel de notre profession pour accompagner nos clients dans cette crise.

Les consœurs et les confrères se sont mobilisés pour instaurer tous les gestes barrières nécessaires à la bonne marche de nos cabinets dans le strict respect d'une situation sanitaire sans danger, à savoir le port du masque, l'usage du gel hydroalcoolique, les règles de mobilité interne, le roulement des pauses déjeuner et bien sûr le télétravail alterné dans la mesure où le télétravail à 100% n'est pas possible dans toutes les situations.



Pour être efficaces, nos cabinets doivent pouvoir travailler sereinement et ne pas faire l'objet de contrôles intempestifs mais aussi répondre à la lassitude de nos collaborateurs qui aspirent à retrouver leurs locaux.



Aussi, l'IFEC demande par courrier une audience au ministre du Travail, Elisabeth Borne, pour dénouer cette situation humiliante !



L'IFEC se fait un devoir de défendre la bonne marche de nos cabinets."