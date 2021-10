Ordre des experts-comptables et CRCC Paris – Île-de-France, CRCC Versailles UNIVERSITÉS D'ÉTÉ

LES TEMPS FORTS

Accessible à tous, sous réserve d'inscription, les Universités d'été organisent six temps forts :

- La conférence des présidents, le mardi 4 septembre avec Olivier Salustro (président de la CRCC Paris), Laurent Benoudiz (Ordre des experts-comptables Paris Île-de-France) et Olivier Boucherie (CRCC Versailles) échangeront sur les sujets qui font l'actualité de la profession : numérisation, relèvement, relèvement des seuils, spécialisation, tiers de confiance…

- Le prélèvement à la source, programmé également le mardi 4 septembre, avec Pierre-Yves Lagarde, conseiller aux dirigeants, Sycomore Family Office, Laurent Benoudiz et Maryvonne Le Brignonen, sous-directrice de la gestion fiscale des particuliers, DGFIP. Ils présenteront la mise en place du prélèvement à la source.

- L'obsolescence des professions du chiffre est-elle programmé ? : mardi 4 septembre avec notamment Cyril Degrilart (expert-comptable, dans le rôle d'un témoin), LLuis Pino (Usbek & Rica, dans le rôle du président), Bernard Sansot (avocat, dans le rôle du procureur), Laurence Allard (sociologue, dans le rôle témoin) présenteront une scénographie d'un procès amenant un débat autour de différentes thématiques.

- L'assemblée générale et la prestation de serment, le mercredi 5 septembre avec Laurent Benoudiz, Jean Bouquot, Olivier Salustro et Charles-René Tandé avec l'objectif de “Vous rendre des comptes” où seront présentés les bilans chiffrés de l'année 2017 et les grandes actions entreprises.

- La lutte contre l'exercice illégal :

que fait l'Ordre ? Un temps fort qui aura lieu le jeudi 6 septembre avec notamment Olivier Goy, président de Lendix, et Virginie Roitman, présidente de la commission répression de l'exercice illégal. Le bilan de la mise en place d'actions ciblées et diversifiées face à l'exercice illégal sera présenté.

- La conférence “Transmettre” se déroulera le jeudi 6 septembre, avec notamment le chef étoilé Thierry Marx et Christine Ockrent (journaliste) avec un débat autour du mot “transmettre” dans le monde de l'entreprise.

LES ATELIERS

Mardi 4 septembre

- L'intelligence artificielle dans la société avec Hervé Gbego, expert-comptable et commissaire aux comptes, et Frédérique Lefaudeux, dirigeante de Datapulse.

- L'impôt sur la fortune immobilière, présenté par Serge Anouchian, expert-comptable et commissaire aux comptes.

- La rémunération du dirigeant, avec Delphine Pasquier, directrice ingénierie patrimoniale financière et immobilière de la BRED, gestion privée, et Bertrand Schwab, directeur de l'agence Banque Privée Paris Rennes.

- L'immobilier d'entreprise et ses nouveaux impacts présenté par Frédéric Poilpre, directeur de l'ingénierie patrimoniale et financière de Société Générale Private Banking, et Marion Calmette, directrice associée, direction de l'ingénierie patrimoniale et financière de la Société Générale Private Banking.

- « RGPD dans nos missions : comment accompagner », avec Jean-Laurent Lienhardt, expert-comptable et commissaire aux comptes et Serge Yablonsky exerçant la même profession.

Mercredi 5 septembre

- Une stratégie RH au service de l'efficience, en compagnie de Patrick Benfredj, expert-comptable et commissaire aux comptes, et Frédéric Brochard, psychologue et coach de dirigeants.

- Influencer avec les réseaux sociaux, présenté par Alexandra Puget-Rostand, Greaty, et Sanaa Moussaid, expert-comptable et commissaire aux comptes.

- La mission sociale : conformité du bulletin de paie et devoir de conseils, avec Bernard Derangere et Yvan Loufrani, professeur de droit et gestion ISC Paris, consultant expertise et management social.

- Actualité et principales questions fiscales présente par Patrick Viault, directeur adjoint d'Infodoc-experts, et Olga Conde, consultante en droit fiscale et en droit des sociétés d'Infodoc-experts.

- « En quoi le financement participatif constitue une véritable alternative au financement bancaire traditionnel de vos clients ? », par Sébastien Astre, directeur d'investissement de Lendix, et Anne-Laure De Maistre la chargée de relations partenaires de la même société.

Jeudi 6 septembre

- L'expert-comptable et la recette d'une ICO réussie, ateliers notamment présenté par Laurent Friscourt, co-fondateur de France Clocketech et Postme.io, et Jonathan Behar, CEO au Blockchain Masterclass.

- Analyse des actualités sociales, par Jocelyn Bouvier, consultant en droit social d'Infodoc-experts.

- Échange autour de la détection des projets de transmission d'entreprise, en compagnie de, Branka Berthoumieux, responsable du service transmission de la CCI Paris Ile-de-France, et Laurent Mabire, chargé de coordination entrepreneuriat – CCI Paris Ile-de-France.

- La question des conventions réglementées au sein d'un groupe, en référence à l'étude publiée par la CNCC, avec Laurent Echauzier, expert-comptable et commissaire aux comptes.

- « Rejoignez la révolution Blockchain », avec notamment Jonathan Behar et Laurent Friscourt.

Vendredi 7 septembre

- Les pièges de la TVA, par les consultants en droit fiscal d'Infodoc-expert, Thomas Billan et Frédéric Feller.

- « Les retraites des régimes obligatoires : un monde qui bouge, aidez vos clients à anticiper à optimiser leurs droits », question étudiée par Pascale Gauthier, Novelvy Retraite, et Bruno Renardier également Novelvy Retraite.

- Panorama de l'actualité comptable 2018 par Frédéric Burband, expert-comptable et commissaire aux comptes.

- « Le CAC et l'évaluation d'entreprise : les 10 erreurs que les professionnels ne doivent pas commettre », par Didier Arias, expert-comptable et commissaire aux comptes, et Julien Herenberg, également expert-comptable et commissaire aux comptes.

- Reprise des principaux avantages patrimoniaux de la holding patrimoniale sur les plans immobilier et financier par Nicolas Nicaise, Groupe Revue Fiducaire et Jean Benoit Monnai, expert-comptable et commissaire aux comptes.

- Atelier sur la nouvelle mission DAF externalisé, réalisé par Patrick Legland et Hervé Gbego.

Cet événement se clôturera avec une présentation de transmission, « une fin de carrière pour certains, une stratégie de développement pour d'autres » par les partenaires BVF et une réponse aux problématiques soulevées par la mise en place de le CSE, par Véronique Argentin, responsable sociale d'Infodoc-expert.

À propos de l'Ordre des experts comptables Paris Ile-de-France Créé par l'ordonnance du 19 Septembre 1945, l'Ordre des experts comptables est le garant du respect de la déontologie professionnelle. Il a également pour rôle de représenter la profession et d'assurer la défense de ses intérêts. L'Ordre comprend une instance nationale, le Conseil supérieur, et des instances régionales, les Conseils régionaux. Conseiller permanent du chef d'entreprise, l'expert-comptable peut l'accompagner dans le suivi de gestion, la création/développement/transmission d'entreprises, l'optimisation fiscale, le conseil en social, le conseil en stratégie et management, la prévention et les difficultés des entreprises... La profession francilienne compte près de 4 995 cabinets d'expertise comptable, 5 848 experts-comptables et près de 3 500 stagiaires experts-comptables.