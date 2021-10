Oratio Avocats et KBRC & Associés unissent leurs forces

Depuis 2017, Oratio Avocats a opéré un repositionnement de son offre, axée d'avantage sur la création de valeur en entreprise et abordant globalement la gouvernance, l'innovation, le financement, la transmission ou encore la restructuration.

Le rapprochement avec KBRC & Associés permet à Oratio d'étoffer son expertise avec la pratique reconnue du cabinet en matière de droit des technologies avancées et de droit fiscal, notamment sur les problématiques relatives aux prix de transfert et à la fiscalité internationale.

De son côté, KBRC & Associés évolue vers une diversification de ses expertises, comptant sur le caractère historiquement interprofessionnel d'Oratio Avocats pour y parvenir. Dans cette optique, l'alliance Oratio-Strego sera un atout décisif dans sa stratégie. KBRC & Associés pourra ainsi compter sur les savoir-faire cumulés d'Oratio et du cabinet d'expertise comptable Strego.

L'image internationale de ces deux cabinets n'est quant à elle plus à démontrer et le levier de croissance dans ce domaine est important. KBRC & Associés s'est forgé une solide réputation en matière d'accompagnement des entreprises étrangères. Oratio Avocats est, quant à lui, devenu un membre actif du réseau international Baker Tilly, présent dans plus de 147 pays. Ensemble, les deux cabinets entendent poursuivre l'accompagnement des entreprises dans ce domaine qu'il s'agisse d'internationalisation de sociétés françaises ou d'implantation d'entreprises étrangères sur le territoire national.

Ardent défenseur d'une évolution « polyprofessionnelle » du marché, Denis Raynal, avocat associé chez KBRC, concrétise avec ce partenariat sa vision d'une profession adaptée aux mouvements de la mondialisation, de la dérégulation et de la digitalisation. « Une vision que nous partageons et qui est devenue une force, un atout d'Oratio sur le marché », précise Gilles Camphort, associé chez Oratio.

À propos des partenaires

Créé en 1970, Oratio Avocats est un cabinet d'affaires implanté à Paris, Nantes, Angers, Chartres, Le Mans, La Rochelle, Tours, Saumur et Cholet.

Regroupant plus de soixante avocats et 100 professionnels, Oratio Avocats couvre l'ensemble du spectre du droit des affaires, en conseil et en contentieux. Le cabinet s'appuie par ailleurs sur un important réseau interprofessionnel en France, fondé sur l'alliance avec le cabinet d'expertise comptable Strego, et dans le monde via le réseau Baker Tilly (147 pays).

De son côté, KBRC & Associés est implanté à Paris depuis 1975. Le cabinet compte 15 avocats et juristes, dont 6 associés. Il intervient en droit des affaires et couvre un spectre large qu'il s'agisse du droit des sociétés, du fiscal, du droit commercial et des contrats, de la propriété intellectuelle, des technologies avancées, du social mais aussi de l'immobilier et de la construction.