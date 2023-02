Orange lance une consultation citoyenne

L’enjeu est de réfléchir collectivement à des solutions concrètes pour améliorer les usages liés au numérique et d’en réduire l’impact environnemental. Le principe de cette consultation est de faire réagir les citoyens autour de cette question afin d’en extraire les consensus les plus populaires. La méthodologie de Make.org est simple et innovante : « elle repose sur une modération fine des propositions recueillies et sur des algorithmes permettant d’en garantir l’authenticité ».

Orange s’engage à mettre en place les actions pertinentes qui émergeront de cette consultation. Actuellement, le numérique représente 2,5 % des émissions de gaz à effet de serre en France et pourrait atteindre les 7 % d’ici 2040, si aucune action concrète est engagée – sources Ademe et Acerp pour le Sénat 2022.



Comme le précise Fabienne Dulac, CEO d’Orange France, « Chez Orange, nous sommes convaincus que la transition écologique est une véritable rupture, un défi qui relève d’une profonde transformation collective. Depuis des années, notre entreprise est pleinement engagée dans la réduction de son empreinte environnementale. Aujourd’hui, en partenariat avec Make.org, nous lançons cette consultation citoyenne de grande envergure, animés par la conviction que nous devons aller encore plus loin. L’objectif est de trouver et construire ensemble, avec les citoyens, les clients, nos salariés, des solutions innovantes pour contribuer à faire face à ce défi sociétal majeur. »



La consultation est ouverte jusqu’au 12 mars, sur make.org. Les résultats rendus publics au cours du deuxième trimestre.