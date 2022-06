Orange Digital Center, pour un numérique utile à tous

À Saint-Ouen-sur-Seine, sur 300 m2 d’espaces aménagés et modulables, Orange vient d’inaugurer son programme Orange Digital Center, qui propose au public un large choix de formules d’éducation au numérique, gratuitement. Une offre d’autant plus intéressante qu’actuellement 7 % des Français peinent à utiliser les outils numériques du quotidien, et qu’une entreprise sur deux manque de compétences internes pour accompagner la montée en puissance des pratiques liées au numérique.

Un centre accessible sans condition d’âge ou d’emploi

Ce dispositif représente un levier de développement social et économique dans les territoires, y compris ruraux, avec l’appui de partenaires locaux, associations, collectivités locales et mairies. Le programme regroupe sous une même bannière l’ensemble des actions du géant de la téléphonie en faveur de l’acculturation au numérique. L’Orange Digital Center est ainsi accessible à tous (professionnels, commerçants, artisans, clients Orange ou non).

Fabienne Dulac, la DG adjointe et CEO d’Orange France, a déclaré : « Le lancement d’Orange Digital Center est une immense fierté. Il incarne et renforce l’engagement de l’entreprise et de ses salariés, acteurs de proximité, pour rendre le numérique accessible à tous. Orange Digital Center est l’illustration de la collaboration étroite sur tous les territoires avec les collectivités locales et les associations, partageant un même objectif : lutter contre l’exclusion numérique ».

Une plateforme pour compléter le programme

Le centre propose des ateliers pour découvrir les outils numériques, des jeux de sensibilisation aux bons usages du numérique, des espaces FabLab pour expérimenter, fabriquer, découvrir les métiers de demain ou encore des conférences et ateliers pour accompagner les femmes entrepreneuses dans leur projet d’entreprise. La plateforme digitale orangedigitalcenter.fr complète le dispositif. Le public peut y consulter l’agenda des événements Orange Digital Center sur l’ensemble du territoire, s’inscrire aux ateliers ou encore accéder à des solutions d’apprentissage en ligne. En plus de Saint-Ouen-sur-Seine, 11 autres sites en France lancent également le programme, avant la création d’autres dans les années à venir.