Orange, Axa et Total en tête des 50 marques françaises les plus valorisées

Record absolu pour une marque hexagonale avec 16,4 milliards d’euros de valeur : Orange est désormais la marque française la plus valorisée. Après avoir été troisième du classement en 2012, puis deuxième en 2013 et 2014, elle se place en 2015 devant Axa et Total. Les raisons de son succès proviennent de l’international : Orange brille grâce à son développement en Afrique et au Moyen-Orient et à ses perspectives intéressantes : le rachat de Méditel au Maro et le partenariat avec Netflix (3,2 milliards de dollars de valeur) qui va renforcer l’image d’Orange. Peut-être également le rachat de Jazztel qui ferait d’Orange le premier opérateur en Espagne, en plus d’être le premier en France.

Ancien leader du classement, BNP-Paribas dévisse et perd 16 % de sa valeur. En cause, la mauvaise image des banques depuis la crise financière de 2008 mais surtout l’amende de 8,9 milliards de dollars à cause de prêts à l’Iran et au Soudan. BNP perd ainsii deux crans dans sa notation de marque.

L’Oréal-Paris (7e du classement) devient la marque à la notation la plus élevée. Elle est en effet la seule marque française notée AAA+ (elles ne sont que douze au niveau mondial avec Google, Ferrari ou Rolex). C’est elle qui a connu la plus forte progression de ces dernières années : 32 %. Pour David Haigh, directeur général de Brand Finance, le succès de cette marque vient de son côté à la fois « populaire » et en même temps « prestigieux ».

Avec 284,4 milliards de dollars de valeur pour ses cinquante plus importantes marques, la France se classe deuxième en Europe continentale derrière l’Allemagne (306,8 milliards) mais devant la Suisse (115,8 milliards) et l’Italie (84,2 milliards). Avec une hausse de plus de 20 milliards d’euros cette année, elle possède, selon Luc Bardin, partenaire de Brand Finance, un fort potentiel de croissance qui pourrait lui permettre de « challenger la suprématie allemande actuelle en Europe ».

Top 5 des premières marques françaises par valeur

Orange Axa Total BNP Paribas Engie (anciennement GDF Suez)

Plus d'informations sur : http://www.brandfinance.com/ .