Opleo Avocats a conseillé OVHcloud pour son entrée en bourse

OVHcloud, leader européen en termes d’hébergement et de services télécom (accès internet, VoIP, bureau virtuel...) et du cloud, a réussi son introduction sur le compartiment A d'Euronext à Paris par l'intermédiaire de deux opérations : une augmentation de capital d’un montant global de 350 M€ et la cession d’environ 50 M€ de titres supplémentaires détenus par ses actionnaires existants.

Opleo Avocats, qui accompagne la direction et le management depuis fin 2016, a participé à cette opération aux titres de la recomposition du capital du groupe préalable à l’opération et des cessions réalisées par les dirigeants, managers, salariés et anciens salariés dans le cadre de cette introduction en bourse.

Equipe Avocat d’affaires corporate Managers – Opleo - :

Antoine Degorce, Pierre-Olivier Bernard, avocats associés, et Camille Humeau, Mathilde Exandier, avocats

EquipeAvocats d’affaires fiscal Managers– Opleo - :

Aude Chartier, Pierre-Olivier Bernard, avocats associés, et Simon Lecointe, avocat

Autres Intervenants sur l’opération :

• Cédant Avocat corporate : DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER (DVMB)

• Société Banquier d'Affaires / Conseil : M&A ROTHSCHILD & CO

• Société Avocat d'Affaires Corporate / Fiscalité /Financement : CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON, Marie-Laurence Tibi , Andrew A. Bernstein , Christophe Linares , Madeleine Tardif , Antoine Ciolfi Anne-Sophie Coustel , Hugo Latrabe, Valérie Lemaitre , Bruno Valenti Jérôme Hartemann

• Société DD Financière : EIGHT ADVISORY, Florent Garnier , Baptiste Piasentin , Nicolas Hangard , Myriam Montillot , Alexandre Courtois , Frédéric Blache , Wazir Adam

• Société DD Stratégique : BAIN & CIE

• Listing Sponsor Avocat : WHITE & CASE, Thomas Le Vert , Séverin Robillard , Tatiana Uskova , Boris Kreiss , Bénédicte Cheyrou-Lagrèze , Paul-Grégoire Longrois , Jean Paszkudzki , Max Turner , Alexandre Ippolito , Sarah Kouchad , Clara Hainsdorf , Camille Lehuby , Raphaël Richard , Roman Picherack , Yasmine El Kafsi , Matthieu Tugler

• Conseil Autres JEAUSSERAND AUDOUARD, David Lambert , Jean-Baptiste Afchain , Pascal Gour , Tristan Audouard , Ronan Lajoux , Marie Frelot , Carole Scieller