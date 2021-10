Opération « Terra Natura » au Bourget

Labelliségrgr BBC et certfié NF Logement démarche HQE, cette nouvelle réalisation fat office de pionnière dans le neuf avec 86 appartements alliant éco-construction, éco-gestion, confort thermique et qualité sanitaire de l’air intérieur. Edifiée selon les exigences d’une charte « Chanter Vert » et conçue avec des matériaux respectueux de l’environnement, Terra Natura-Le Bourget -4 rue du Commandant Rolland- bénéficie d’une isolation renforcée par l’extérieur et fait appel à l’énergie solaire pour une partie de l’eau chaude sanitaire. Associées au comportement « citoyen » des résidants, ces innovations permettront de réduire les émissions de gaz à effets de serre et de diviser les consommations d’énergie par deux par rapport à un logement conforme à la règlementation actuellement en vigueur.