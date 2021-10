Opération « Soutenons nos étudiants » : LexisNexis ouvre sa veille en libre accès

Depuis juillet 2020, l'éditeur juridique LexisNexis propose aux professionnels du droit une solution de veille qui scrute et décrypte l'actualité juridique et fiscale en temps réel et a décidé de l'offrir exceptionnellement aux étudiants jusqu'en mai.

© Adobe Stock