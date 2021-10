Opération séduction des professions du chiffre

La profession comptable est un secteur mal connu et pourtant particulièrement dynamique, notamment grâce à la transition digitale des entreprises.

Cette journée pédagogique, qui rencontre un franc succès chaque année, permet aux élèves de découvrir les professions d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de collaborateur de cabinet d'expertise comptable, dont les atouts restent méconnus.

Pourtant, l'attractivité de ces métiers pour les élèves et jeunes étudiants est évidente : 10 000 recrutements juniors, rémunérations conséquentes, perspectives de carrières, périmètres d'intervention étendus, soutien et conseil aux dirigeants d'entreprise... à condition de leur faire découvrir.

C'est pourquoi cet événement a lieu. Il a pour objectif de permettre aux élèves et aux professeurs des classes de premières et terminales de sections générales ou technologiques, ou bien aux étudiants de BTS comptabilité-gestion - qui peuvent passer le Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG / niveau Bac+5) puis le Diplôme d'expertise comptable (DEC / niveau Bac+8) après avoir effectué un stage de 3 ans en cabinet ou le CAFCAC (aussi ouvert aux Bac+5 non comptables) - d'échanger avec des professionnels ouverts et disponibles.

Au programme : une table ronde interactive donnant la parole à quatre jeunes comptables, la présentation des métiers et de leurs différences, l'intervention de Céline Amyot sur la digitalisation des cabinets, et l'exposé des pièges à éviter lorsqu'on postule par Valentine Raynaud.