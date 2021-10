Opération Pièces jaunes 2015

Bernadette Chirac, présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France vient de donner le coup d’envoi de la 26e édition de l’opération Pièces jaunes. Cet appel à la générosité vise à améliorer la vie quotidienne des enfants et des adolescents dans les hôpitaux. Des millions de tirelires sont mises à la disposition de tous pour récolter des dons. Elles sont à retirer dans les bureaux de Poste. Il suffit ensuite de les monter, de les remplir et de les rapporter avant le 14 février. Dans la région Ile-de-France, depuis 1989, cette opération a permis de financer 1 739 projets pour un montant de 36 122 428 € dans les différents services pour enfants et adolescents des hôpitaux.



Voici, pour chaque département de votre région, un état des lieux et un court descriptif des derniers projets réalisés depuis 1989. Dans chaque centre hospitalier, un contact est à votre disposition pour vous donner plus d’informations sur l’action de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.

Dans les Hauts-de-Seine, 155 projets ont été menés à bien, pour un montant de 2 118 697 €. La Clinique Dupré de Sceaux a pu financer la création d’un espace bibliothèque pour l'hôpital de jour dans le service le pédopsychiatrie.

En Seine-Saint-Denis, 73 projets ont été subventionnés pour un montant de 633 893 €. Le Centre hospitalier Avicenne de Bobigny a ainsi pu financer l’aménagement du service de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent.

En Val-de-Marne, 256 projets ont été réalisés pour un montant de 1 863 862 €. Grâce la subvention de la Fondation, l’Institut Gustave Roussy de Villejuif a pu financer la création d'un espace spécifique dédié aux mamans et leurs bébés dans le service hémato-oncologie.



Enfin, à Paris, 680 projets subventionnés pour un montant de 27 830 243 €. Le Centre hospitalier Cochin de Paris a pu financer la création d'un pôle physiologique à la maternité Port-Royal pour favoriser l'accouchement naturel.