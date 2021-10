Opération “Grande collecte”

Les documents collectés concernent la présence et la vie quotidienne des familles vivant au Maghreb qui se sont installées en France dans les années 1950 à 1970.

Priorité est donnée aux communes du Nord des Hauts-de-Seine (Nanterre, La Garenne-Colombes, Colombes, Bois-Colombes, Asnières-sur-Seine, Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne, Courbevoie, Puteaux). Il peut s'agir de documents personnels ou administratifs, de correspondances, de photographies ou de témoignages oraux. L'association « Ethnologues en herbe » est également chargée de contacter et de sensibiliser les acteurs publics ou privés et notamment associatifs, de définir un corpus, d'établir une méthodologie, de recueillir, documenter, transcrire et exploiter 20 témoignages oraux.

L'accueil des déposants ou donateurs est organisé du 14 au 18 novembre de 9 à 17 h et le 19 novembre de 14 à 17 h aux Archives départementales des Hauts-de-Seine, 137 avenue Joliot-Curie, à Nanterre.

> Informations au 01 41 37 11 02.