Porte de Pantin : une opération de mise à l’abri après l'évacuation d'un campement

Depuis le début de l’année, c’est la douzième mise à l’abri de personnes dans le cadre d’opérations régulièrement conduites par les services de l’État.

Les 161 hommes isolés ont été orientés vers des centres d'accueil et d'examendes situations administratives, où il sera procédé à l'évaluation de celles-ci et de leur potentielle réorientation. Ils y bénéficieront également d'un accompagnement social et sanitaire.

Orientation des familles

Pour les familles, l’orientation vers des places en centre d’hébergement en province a été engagée pour 86 d’entre elles, où elles pourront bénéficier d’une évaluation de leur situation administrative, d'un accompagnement social, sanitaire et administratif afin d’être réorientées par la suite. Par exception, 79 personnes présentant des vulnérabilités toutes particulières ont été orientées vers l'accueil de jour d'Austerlitz où un accompagnement social renforcé leur sera proposé puis une orientation. Enfin, 16 personnes ont, par ailleurs, été orientées au titre de la protection maternelle et infantile par la Ville de Paris.

Une soixantaine de personnes ont refusé les solutions d'hébergement qui leur étaient proposées.

La mobilisation de l'État pour accompagner les personnes les plus précaires est permanente. En Île-de-France, chaque nuit, ce sont plus de 156 000 personnes en situation de précarité qui bénéficient ainsi d'une prise en charge au titre de l'hébergement.