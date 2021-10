“Opération 2019” : objectif vacances

Les familles franciliennes fragilisées pourront aussi profiter d'un séjour dans un cadre dépaysant, en rupture avec leur quotidien, favorisant le renforcement des liens familiaux et parentaux.

De même les femmes victimes de violences et leurs enfants se verront proposer une offre de séjours pour les éloigner de leur milieu de vie et permettre leur reconstruction dans un environnement nouveau et apaisé.

Les tickets-loisirs, d'une valeur unitaire de 6 euros, sont utilisables pour l'organisation de séjours sur neuf îles de loisirs en Île-de-France, jusqu'au 1er mars 2020 et permettent, suivant les catégories de bénéficiaires (familles fragilisées, monoparentales…), le financement de loisirs tels que les séjours “sport-langues”, de 10 nuitées maximum, incluant un projet pédagogique comprenant l'apprentissage de l'anglais (2 heures par jour), des gestes de premiers secours et la pratique d'activités sportives aux jeunes franciliens âgés de 11 à 17 ans.

Les conditions d'éligibilité et l'intégralité des programmes sont disponibles sur le site www.iledefrance.fr.