Open Law travaille sur l'identité numérique

Open Law a initié l'an dernier un programme sur l'identité numérique dans l'univers juridique dont les conclusions pourront être reprises au sein d'autres secteurs d'activités. En effet, le but étant de réfléchir à un encadrement de l'utilisation du digital, ces travaux auront certainement un large retentissement.

En ce début d'année, l'association appelle ses adhérents ainsi que tous ceux que le sujet intéresse à venir débattre et réfléchir aux principes et spécifications d'un moyen d'identité électronique décentralisé conforme aux règlements européens eIDAS et RGPD, ainsi qu'au cahier des charges FranceConnect.

Open Law réuni tous les acteurs du monde juridique souhaitant participer à la création du service public numérique de la justice.

Open Law construit les bases

d'un nouvel internet de la confiance.

Afin de présenter son projet de recherche actuel baptisé “e-ID”, l'association explique dans son programme que « l'identité numérique constitue plus encore que la signature électronique une des pierres angulaires de l'établissement d'une relation de confiance en ligne. Si les textes qui en régulent l'usage sont aujourd'hui nombreux, les projets de diffusion massive d'identité peinent à émerger au niveau national et à adresser une part significative de la population et des acteurs économiques - malgré quelques projets publics notables tels que FranceConnect ».

Par l'aboutissement de ses travaux de réflexion, Open Law souhaite construire les bases d'un « nouvel internet de la confiance ». Un objectif honorable à forte valeur ajoutée pour notre société en pleine révolution digitale.

En pratique, la communauté est en train d'écrire les spécifications techniques utilisables pour le développement d'un moyen d'identification électronique libre. C'est-à-dire un moyen d'identification indépendant de l'Etat ou des principaux fournisseurs d'accès à internet afin de suppléer une éventuelle défaillance et de fluidifier sa fourniture en toute neutralité.

Cette e-ID décentralisée devra non seulement être compatible avec la réglementation française et la stratégie de l'Etat, mais aussi avec le droit européen. à l'image de la signature et du coffre-fort électroniques, cette identité devra impérativement être conçue de façon « legal by design » en prenant en compte les cyber risques et la protection des données à caractère personnel. Pour cela, les participants envisagent des moyens de cryptographie et d'authentification, notamment par le biais d'une blockchain, la création d'une plateforme d'identification et de gouvernance, et un écosystème de fourniture et de vérification d'identité.

Des thèmes sur lesquels la profession notariale réfléchit depuis des années. D'ailleurs, Open Law a fourni un premier “document martyr” réalisé par le projet NotaryTrade, ayant pour but la construction d'une infrastructure numérique et de confiance sur la base de la technologie blockchain, que les participants doivent faire évoluer. Espérons que les prochaines réunions sur le sujet soient prolifiques et inspirent les Pouvoirs publics.